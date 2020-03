Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a suspendat activităţile cu publicul Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a decis joi sa suspende activitatile directe cu publicul pentru a preveni imbolnavirile. Persoanele care au urgente trebuie sa trimita adrese online sau sa apeleze telefonic. „In contextul epidemiologic actual, ca masura de preventie incepand cu 12 martie se suspenda activitatile cu publicul. Solicitarile/ petitiile vor fi transmise exclusiv online, la adresa [email protected] . Pentru adientele care nu se pot reprograma si pentru urgente se pot folosi numerele de telefon 0251.420.961 si 0351.407.397 “, se arata in anuntul ISJ Dpolj. Inspectorii scolari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

