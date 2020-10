Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul Școlar General al Capitalei a anunțat faptul ca luni se va vota prelungirea pentru inca 2 saptamani a funcționarii școlilor online. “Cred ca este clar pentru toata lumea ca, la indicele acesta epidemiologic și la numarul actual al infecțiilor cu covid, Comitetul pentru Situații de Urgența…

- In nou protest are loc, in acesta seara, in Piața Universitații impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Sloganul manifestației este „OPRIȚI ASASINAREA LIBERTAȚILOR, ECONOMIEI ȘI EDUCAȚIEI ROMANEȘTI!” Manifestanții striga: Jos dictatura! Jos tradatorii! Libertate! Jos mascarada! De asemenea, oamenii…

- In scurt timp va avea loc o ședința de ultim moment a Comitetului pentru Situații de Urgența din Capitala . Ședința a fost stabilita dupa trimiterea unei adrese din partea Inspectoratului Școlar catre Prefectura. Anunț de ultima ora. Toate școlile din București ar putea fi inchise In ultima vreme, numarul…

- Liniște, maști și dezinfectante. Inceputul anului școlar a fost unul complet diferit pentru elevi, parinți și profesori. Este prima oara cand elevii nu au mai venit cu flori pentru doamnele invațatoare și profesoare, pentru ca noile reguli nu mai permit astfel de gesturi. La nivelul municipiului Iași,…