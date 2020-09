Inspectoratul Școlar București a decis cum se vor desfășura cursurile în Capitală Inspectoratul Școlar al Municipiului București informeaza ca „Municipiul Bucuresti se incadreaza in Scenariul 2” privind deschiderea școlilor. Decizia autoritaților de a incadra școlile din intreaga capitala in același scenariu vine la cateva ore dupa ce Ministerul Sanatații a publicat datele de infectare cu noul coronavirus defalcate pe sectoare și, potrivit acelui document, doar sectoarele 1, […] The post Inspectoratul Școlar București a decis cum se vor desfașura cursurile in Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

