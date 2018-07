Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judeţului Caraş-Severin organizează concursurs In perioada 25-27 iulie 2018, in municipiul Caransebes, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Semenic" al judetului Caras-Severin organizeaza Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta, etapa a III-a (zonala). Aceasta etapa a concursurilor se desfasoara la nivel national in noua centre regionale, inspectoratele judetene din compunerea centrelor preluand prin rotatie rolul de gazda. Anul acesta, in cadrul concursurilor organizate in judetul nostru se vor intrece pompieri militari din Caras-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinti si Valcea. Obiectivul fundamental al concursurilor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

