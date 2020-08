Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea: Precizari importante despre azotatul de amoniu depozitat in Portul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanța, a anunțat Administrația Porturilor Maritime, potrivit Digi24. Cantitatea este de aproape zece ori mai mare decat cea depozitata in portul din Beirut, de circa 2.750 de tone de azotat, care au explodat pe 5 august.Administrația…

- Accident rutier in Medgidia, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs de un autoturism.In urma impactului, a rezultat…

- Alerta la ISU Dobrogea vegetatia uscata de pe un teren viran din Urluia s a aprins si se propaga periculosUn incendiu a fost semnalat, in urma cu citeva momente, in satul Urluia din comuna Adamclisi.Se pare ca a luat foc vegetatia uscata de pe un teren viran din localitate.Militarii de la Inspectoratul…

- Accident rutier in statiunea Mamaia.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia, in zona butoaie.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs.In urma impactului, un biciclist a fost ranit. Victima…

- Accidet rutier pe autostrada A2, kilometrul 183, directia spre Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, kilometrul 183, directia spre Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre…

- Carambol rutier la iesire din localitatea Ciocarlia, judetul Constanta. In urma impactului, a rezultat o victima constienta si cooperanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Ciocarlia, judetul Constanta.Din…

- Un incendiu de gunoi menajer s a produs la Poarta 7. Pompierii se afla la fata locului.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de gunoi menajer produs la Poarta…

- Incendiu la Pui pe Jar, in NavodariPompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un incendiu care s a produs in localitatea Navodari.Incendiul a fost localizat la acoperisul unei cladiri de pe strada Tineretului, fiind vorba de localul "Pui pe Jar".Vom…