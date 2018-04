Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor Pascale, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava va asigura, alaturi de efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" Suceava, masurile de ordine publica pe timpul manifestarilor ...

- Daca e marți, 13 februarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza in toate județele „Ziua informarii Preventive”. Desfașurata sub sloganul „Preveniți ghinionul” și avand ca logo pisica neagra, pompierii gorjeni organizeaza mai multe evenimente in aceasta zi, pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, incepand cu anul 2011, s-a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de marti 13, la nivel national se organizeaza Ziua Informarii Preventive. Sarbatorita sub sloganul „Preveniti ghinionul”, avand ca ...

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU s a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza "Ziua Informarii Preventive".Potrivit ISU Delta, evenimentul, care in acest an este organizat pe data de 13 februarie,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete din…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a inițiat o campanie de atenționare a conducatorilor auto care aleg sa parcheze mijloacele de transport in preajma cladirilor și blocurilor de locuit, blocind accesul pompierilor in caz de incendii, noteaza NOI.md. Acțiunea are loc in comun cu…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…