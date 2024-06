Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi salupe multirol au intrat in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), a anuntat, sambata, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Salupele, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, au fost receptionate in cadrul unei ceremonii desfasurate la Constanta. „Suntem…

- Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, continua proiectele de crestere a capacitatii de raspuns si interventie in situatii de urgenta.Sambata, 29 iunie 2024, trei noi salupe multirol, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020 au intrat in dotarea Inspectoratului…

- In perioada 01 – 31 iulie 2024, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de Direcția Generala…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența (condus de secretarul de stat Raed Arafat), va achiziționa mai multe tipuri de echipamente destinate depistarii agenților CRBN și atenuarii ori chiar indepartarii unor efecte ale acestora. Valoarea…

- Astazi, 21 iunie 2024, la sediul subunitații de pompieri Perșani, din București, a avut loc conferința de presa de prezentare a bilanțului campaniei „Detector pentru viața”. Campania realizata de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU),…

- FOTO: Salvamont-SALVASPEO Alba a primit emblema de onoare de Ziua Medicinei de Urgența in Romania: Premiul a fost acordat de catre Departamentul pentru Situații de Urgența. FOTO: Salvamont-SALVASPEO Alba a primit emblema de onoare de Ziua Medicinei de Urgența in Romania: Premiul a fost acordat de catre…

- Eveniment Campania “Detector pentru Viața” a fost lansata in Teleorman / In 15 localitați vor fi montate detectoare de fum și monoxid de carbon. ISU a identificat locuințele aprilie 16, 2024 12:37 Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit…