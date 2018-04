Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari celebreaza 137 de ani de la atestarea documentara a primului act normativ care reglementa regimul strainilor in Romania. Ziua Armei va fi marcata, la nivel national, printr o serie de activitati culturale si sportive.Astazi, 7 aprilie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrari…

- Politistii de imigrari din Arges au depistat 7 cetateni turci, care nu au parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Aceastia au fost sanctionati contraventional si obligati, prin comunicarile emise, sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 3 zile. Politistii Inspectoratului General…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Un numar de 12 cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala pe raza municipiului Galati, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii de imigrari au depistat,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit in cala unui autocar, peste 2.100 articole textile si incaltaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care soferul turc a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 13.02.2018, polițiștii de frontiera…

- Politistii de imigrari din Arges au depistat o femeie de 56 de ani, din Statele Unite ale Americii, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Aceasta a fost sanctionata contraventional si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile.…

- Politistii de imigrari din Alba, in urma actiunilor intreprinse in cursul lunii ianuarie a.c., au depistat 9 cetateni straini in situatii ilegale. Au fost emise 2 decizii de returnare si aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 22.000 de lei. Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari…

