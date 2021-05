Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures declanseaza activitatea de selectie a candidatilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de invațamant din structura Ministerului Apararii Naționale și la Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” care pregatesc personal…

- 260 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care iși doresc sa urmeze cursurile institutiilor de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale și Academiei Naționale de Informații “Mihai Viteazul”, in sesiunea 2021.

- Primaria Sfantu Gheorghe investește constant in modernizarea și dotarea școlilor, gradinițelor și creșelor din oraș. In prezent au loc mai multe astfel de lucrari la instituțiile de invațamant din oraș. La Colegiul Național „Mihai Viteazul” sunt in curs de desfașurare lucrarile la internat și la sala…

- In cursul lunii martie, angajații Muzeului Național al Carpaților Rasariteni (MNCR), in parteneriat cu unitați de invațamant din comunele Valcele, Sita Buzaului și Barcani, au implement mai multe proiecte la care au participat elevi ai respectivelor școli, indrumați de cadre didactice. „Tradiții…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a deschis luni la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” cursul „Democrație și Totalitarism”, o formula academica de reflecție cu privire la problematica apariției și evoluției regimurilor politice totalitare și de analiza a specificului acestora. Destinat…

- Tinerii care iși doresc o cariera in Serviciul Roman de Informatii (SRI) pot opta sa se inscrie pe locurile scoase la concurs de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” pentru cursuri universitare de licența și master, in anul universitar 2021-2022. SRI și Academia au publicat detalii despre…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a informat ca incepand de astazi, 23 februarie, unitațile de invațamant din orașul – stațiune Covasna intra in „scenariul 2”- „scenariul galben”, pana la finele saptamanii in curs. „Incepand din data de 23.02.2021 pana la sfarșitul saptamanii in curs, toate…

- Reprezentanții Inspectoratului de Politie Judetean Brașov continua activitatea de recrutare candidati, barbati și femei, pentru concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea februarie-aprilie 2021, astfel: Instituțiile de invațamant ale Ministerului…