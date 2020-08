Inspector școlar din București: „În Capitală, toți elevii vor fi prezenți fizic la școală de pe 14 septembrie” Liliana Toderiuc-Fedorca, inspector general școlar adjunct in cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), a declarat ca toate școlile gimnaziale din București vor incepe școala cu scenariul verde și toți elevii vor fi prezenți fizic la școala, scrie Edupedu. „Pe 14 septembrie, școlile se deschid cu prezența fizica a elevilor și vom vedea, pe masura ce situația epidemiologica evolueaza, ce masuri va lua fiecare unitate de invațamant in parte. Practic, Consiliul de administrație al școlii va lua prima decizie in funcție de situația din unitate, apoi vor trimite decizia catre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

