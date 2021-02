Stiri pe aceeasi tema

- La 10.02.2021, Tribunalul București a emis o Hotarare in procesul intentat de Iridex Group Import Export SRL si Pascu Corneliu impotriva numitului Tudorache Daniel, fost primar al sectorului 1, prin care il obliga pe acesta la plata catre Iridex Group Import Export SRL a sumei de 2.000 Euro, reprezentand…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a aplicat o amenda mare unei cersetoare din Romania, pentru cersetorie pe un drum public din Geneva, informeaza AFP.

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparațiilor”, fapta prevazuta și pedepsita de art. 340, alin. 4 din Codul Penal. In fapt, la data…

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF) propune ca sa fie majorat cuatumul maximum de despagubire, acordat deținatorilor poliței de asigurare RCA in cazul aplicarii procedurii de constatare amiabila a accidentului rutier. Astfel, acesta ar putea fi de 15 mii de lei…

- Un invatator de la o scoala dintr-un sat din Vaslui a fost gasit vinovat si condamnat pentru purtare abuziva dupa ce a agresat fizic doua eleve de clasa a III-a. Sentinta vine dupa sase ani de la incident.

- Judecatoria Gaesti a obligat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa ii achite despagubiri materiale si daune morale unei femei care a distrus masina sotului sau dupa ce a lovit un mistret ajuns pe un drum national.

- Cazul lui Amariei a facut inconjurul tarii dupa ce "Ziarul de Iasi" a dezvaluit ca, in prima instanta, victima individului, un politist din Pascani, a semnat o declaratie notariala in care i-a luat apararea agresorului si a spus ca nu doreste ca acesta sa fie tras la raspundere penala. Politistul in…