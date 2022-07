Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Sabau, inspector in cadrul ANAF Oradea, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea…

- DNA Cluj a prin un inspector al ANAF care a primit mita 15.000 de euro de la o persoana, pentru a nu-i intocmi dosar penal. ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 502/VIII/3 din 30 mai 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in…

- Catalin Sabau, inspector in cadrul ANAF Oradea, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, dupa ce ar fi primit 15.000 de euro mita.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 502 VIII 3 din 30 mai 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului SABAU CATALIN, inspector in cadrul ANAF Directia Regionala Antifrauda…

- Un inspector ANAF Oradea a fost trimis in judecata sub acuzația ca a luat mita 15.000 de euro dupa un control facut la o persoana fizica autorizata. Procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Catalin Sabau, inspector ANAF Oradea, banuit de luare de mita…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CRETU SILVIU CRISTINEL, la data faptelor vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.Potrivit…

- La inceputul lunii iulie a anului trecut, 10 barbați și o femeie au fost duși in fața judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Bistrița-Nasaud sub acuzații de constituire de grup infracțional organizat și savarșirea infracțiunii de efectuarea fara autorizație de operațiuni cu produse…