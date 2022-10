Stiri pe aceeasi tema

- Un troleibuz al Societații de Transport Public (STP) Timișoara a fost cuprins de flacari in mers, pe o strada din localitatea periurbana Ghiroda. Focul a izbucnit in compartimentul motor al vehiculului.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, presedinte al USR Timis, a lansat „Pactul politic pentru un management educational transparent si non-partizan”. Printre altele, pactul prevedf ca directorii liceelor si scolilor timisorene sa nu mai fie numiti pe criteria politice. Reprezentantii USR Timiș afirma…

- Noi contracte pentru reabilitarea termica a unor blocuri din Timișoara. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat noi contracte pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a unor blocuri.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este in vizita oficiala la Paris, in perioada 23-24 septembrie. Aici are programate mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca nu mai are de gand sa tolereze incalcarea legii. Patru terase amenajate ilegal in Timișoara, mai exact in zona centrala, au fost demolate astazi. Proprietarii primisera somații de ma mult timp insa le-au ignorat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, afirma ca a obținut ceea ce numește o ”victorie de etapa importanta pentru respectarea legii in Timișoara”. Intr-o postare pe Fascebook, facuta duminica dupa-amiaza, el transmite ca municipalitatea a castigat un proces cu celebrul club Heaven, iar acesta va ramane…

- Primarul Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, a cerut, astazi, printr-o postare pe Facebook, parlamentarilor de Timiș sa sprijine finanțarea unui spital prin PNRR. ”Zilele astea la Ministerul Sanatații se finalizeaza lista cu cele 25 de spitale care urmeaza sa fie finanțate din PNRR. Noi, la Timișoara…

