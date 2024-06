Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, in sud-estul țarii sunt prognozate temperaturi de pana la 37 de grade sau chiar mai ridicate. Avand in vedere ca valul de caldura va persista, Compania de Apa Buzau indeamna buzoienii sa fie responsabili și sa nu iroseasca apa. Reprezentanții operatorului de apa și canalizare…

- Constantin MARAFET Victor Frunza (n. 8 iunie 1953, comuna Dumitrești, județul Ramnicu Sarat – d. 27 iulie 2007, Aarhus, Danemarca) a fost un scriitor, dizident și jurnalist roman. Victor Frunza s-a nascut la 8 iunie 1953, in comuna Dumitrești, pe atunci județul Ramnicu Sarat. A urmat școala primara…

- Sorin Grindeanu a ajuns luni la Pascani, pe santierul autostrazii Moldovei, in zona nodului de legatura dintre A7 si A8, el oferind detalii privind stadiul lucrarilor pe cele doua autostrazi. ”In ce priveste A8, exista unele semne de intrebare si e normal sa le aiba unii. A8 ramane proiect prioritar…

- Dorinel Umbrarescu, omul de afaceri cunoscut drept „Regele Asfaltului”, pregatește o noua lovitura: antreprenorul roman și-a anunțat participarea la licitațiile pentru continuarea Autostrazii Moldovei (A7), de la Pașcani la Suceava și Siret. De asemenea, neobositul UMB are in vedere și alte proiecte…

- O familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de sase ani, care a fost scos din tara si dus in Germania. Baietelul ar fi fost vandut pe o suma de cateva sute de lei. DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in…

- Mai multe persoane au fost evacuate de pompieri, luni, dintr-un bloc din municipiul Roman, dupa ce in unul dintre apartamente a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Ajunsi la locul indicat, pompierii au constatat ca se degaja fum dintr-un apartament…

- Intr-o localitate din Romania, un loc de munca atragator pentru șoferi este in cadrul companiilor lui Dorinel Umbrarescu, cunoscut sub numele de „Regele Asfaltului”. Acesta ofera salarii generoase, iar potrivit prefectului local, un șofer la compania sa poate caștiga mai mult decat chiar el. Compania…

- Dorinel Umbrarescu, cel mai cunoscut constructor de drumuri din Romania, trage tare pentru a finaliza inainte de termen proiectele asumate. Probabil, cel mai așteptat dintre ele este Autostrada Moldovei (A7). Intr-un interviu pentru Ziare.com, purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare…