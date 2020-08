Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, transport agabaritic! Vor fi aduse 92 de grinzi de mari dimensiuni (de 22 - 36 metri) pentru autostrada Rasnov - Cristian! Sectorul de autostrada Rasnov - Cristian a ajuns in etapa montarii grinzilor la pasajul peste DN73A si calea ferata de la Rasnov. Conform reprezentantilor…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, vineri, ca premierul Ludovic Orban a afectat independenta puterii judecatoresti atunci cand i-a indemnat pe pe magistrati „sa judece cu mai multa atentie”. Scorul a fost de 6 voturi pentru, 2 impotriva si 3 voturi au fost nule.…

- Ministrul Transporturilor ”spera” ca in acest an sa fie finalizati peste 80 km de autostrada. Ce tronsoane vor fi deschise traficului Toate tronsoanele de autostrada unde lucrarile sunt gata in proportie de 90%, adica peste 80 de kilometri in total, ar trebui sa fie deschise traficului pana…

- E haos total pentru romanii care au plecat in vacanțe in Grecia, dupa ce autoritațile au decis ca doar un punct de frontiera sa ramana deschis ca sa poata sa urmareasca fluxul de turiști. Grupurile publice ale impatimiților de vacanțe pe insulele elene sunt pline de mesaje și imagini arata cozile care…

- Centura Comarnic, 7 kilometri la profil de autostrada va fi scoasa la licitația de proiectare și execuție in aceasta vara. Pentru restul autostrazii A3 de la Ploiești la Rașnov va fi scoasa la licitație proiectarea, iar de la Sinaia spre Nord tot traseul va avea un aliniament nou. La Bușteni, unde inițial…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul liberal iși dorește sa realizeze in jurul Brașovului nu mai puțin de trei autostrazi: Actualul guvern spune ca a identificat soluția iar alternativa pentru porțiunea Comarnic-Brașov ar putea fi gata in 2026: Premierul a vizitat o porțiune din Autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, in direct la Digi24, ca in acest an aproximativ 80 de kilometri de autostrada vor fi dați in folosința. Oficialul a enumerat șantierele unde lucrarile sunt aproape de finalizare și a vorbit despre proiectele de infrastructura care vor fi incepute in…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…