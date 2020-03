Inspectia Muncii Vaslui anuntã controale si mãsuri împotriva coronavirusului ANUNT…Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitatilor avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si a vietii angajatilor si a altor persoane implicate in procesul de munca. In vederea prevenirii accidentelor de munca, a bolilor profesionale sau a imbolnavirilor in toate aspectele legate de munca, angajatorii [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

