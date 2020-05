Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a realizat in ultima luna peste 4.000 de controale la agentii de plasare a fortei de munca in strainatate si la firme din domeniile constructiilor, intretinerii si reparatiilor de autovehicule, in urma carora a aplicat amenzi in valoare totala de 9,2 milioane de lei.

- Inspectorii de munca suceveni au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, in cuantum de 34.000 de lei, in cadrul controalelor efectuate recent la cele 13 firme din județ care se ocupa cu medierea și plasarea forței de munca in strainatate. Conform ITM, persoanele mediate au mers sa lucreze in agricultura…

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna a platit peste 12 milioane de lei pentru aproape 7.000 de angajati trimiti in somaj tehnic, in luna aprilie a.c., ca urmare a pandemiei de SARS-CoV-2. Directorul executiv al Agentiei, Kelemen Tibor, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, referindu-se la organizarea plecarilor romanilor la munca in strainatate, in timpul pandemiei de coronavirus, ca ‘la inceput au fost greseli si cei care au gresit vor trebui sa plateasca’. Seful statului a vorbit, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni,…

- In Prahova sunt zece firme de plasare a forței de munca N. Dumitrescu Avand in vedere interesul crescut al lucratorilor romani sezonieri de a pleca sa munceasca in strainatate, in contextul actual generat de pandemia de coronavirus, autoritațile au pus la dispoziția cetațenilor o serie de informații…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se analizeaza legislatia in baza careia romanii pot pleca la munca in strainatate, fie prin Agentiile de Lasare a Fortei de Munca, fie prin agenti temporari de munca, sustinand ca analizeaza legislatia si nu exclude luarea de masuri.

- Este cat se poate de limpede. In vreme ce pentru o parte din romani exista derogari și aceștia pot pleca liniștiți la cules de sparanghel, pentru alta parte, legea se aplica la sange.Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol…

- Organizatia Mondiala a Muncii a anuntat ca 25 de milioane de locuri de munca vor fi pierdute în timpul pandemiei de coronavirus, iar reducerile reflecta cea mai profunda recesiune pe timp de pace din anii 1930 încoace. La început de aprilie 2020: În România, la…