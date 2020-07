Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1- 10 iulie 2020, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 6.074.600 de lei”, arata institutia, intr-un comunicat de presa transmis luni. Astfel, au fost gasite 315 persoane care desfasurau…

- Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la Inspecția Muncii care a vizat perioada 01.01.2017 – prezent. Printre altele s-a constatat ca nu a fost achiziționat un nou sistem REGES/REVISAL, deși acest lucru trebuia facut inca de acum doi ani. De asemenea, au fost achiziționate…