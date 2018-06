Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 29 mai - 8 iunie 2018, amenzi in valoare totala de circa 1,17 milioane de euro (5,4 milioane de lei) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfașurat in perioada 29 - 31 mai 2018, Campania nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata și verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relațiile de munca și securitatea și sanatatea in munca la angajatorii…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a verificat in trei zile mii de agenți economici. Controalele au vizat utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Inspectorii au dat amenzi de aproape 9 milioane lei. “In perioada 21-23 mai 2018, in cadrul actiunilor de control operativ desfasurate…

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 23 aprilie - 4 mai 2018, amenzi in valoare totala de circa 1,73 de milioane de euro (8,04 milioane de lei) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, potrivit datelor oficiale publicate vineri de Inspectia Muncii.In…

- Directia antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat, in perioada 28 martie – 4 aprilie, in Ilfov si Bucuresti, actiuni de control in cadrul carora au aplicat sanctiuni contraventionale de peste 2,6 milioane de lei, scrie NEWS.RO.Citeste si: S-a facut…

- Inspectorii de munca au aplicat agentilor economici, in perioada 26 – 30 martie, amenzi in valoare totala de circa 2,9 milioane de lei (620.483 euro) pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Inspectia Muncii, informeaza AGERPRES . In intervalul…

- In intervalul de referinta, au fost depistate 269 persoane care lucrau fara forme legale, dintre care 32 erau din judetul Prahova, 25 din Timis si cate 22 din Arges si Hunedoara. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.029 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in…

