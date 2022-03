Inspecția Muncii a verificat 576 de benzinării şi a dat amenzi de 383.300 de mii de lei Inspectorii de munca au verificat, pana in prezent, 576 de statii de distributie a carburantilor si au acordat 91 de amenzi in valoare de 383.300 mii lei. Inspectorii de munca au verificat 576 de statii peco, cu un numar total de 9.931 de angajati, si au dat 91 de sanctiuni contraventionale in valoare de 383.300 […] The post Inspecția Muncii a verificat 576 de benzinarii si a dat amenzi de 383.300 de mii de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci benzinarii din judetul Prahova – patru operate de compania MOL si una a companiei OMV – au primit amenzi in valoare totala de 140.000 de lei in urma controalelor facute de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Printre deficientele constatate se numara „modificarea nejustificata a pretului…

- ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței au facut peste 70 de controale in toata țara, la stațiile de carburant care și-au marit nejustificat, miercuri, prețurile. Amenzile date sunt in valoare de 370.000 lei, iar unui operator i se va face ordin ANPC de incetare a practicilor comerciale incorecte. Guvernul…

- Politistii locali au dat amenzi in valoare de 14.500 de lei unor taximetristi care iși desfașurau activitatea cu nereguli in zona Garii de Nord, din Capitala. Potrivit Primariei Municipiului Bucuresti, in decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, din sectorul 2 si din comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. …

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2,52 milioane lei (aproximativ 521.000 euro) sase companii pentru trucarea unor licitatii organizate de Societatea Complexul Energetic Oltenia si Centrala Electrica de Termoficare Govora, in perioada aprilie 2017 – februarie 2019, pentru…

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, la Senat, despre proiectul privind introducerea certificatului COVID la locul de munca si despre modificarea adusa pe ultima suta de metri, prin care accesul la locul de munca nu va fi conditionat de acest document, ca, din punctul lui de vedere, este important…

- O decizie privind introducerea obligativitații certificatului COVID-la locul de munca ar urma sa fie luata, miercuri, in urma ședinței coaliției de guvernare, programata, potrivit unor surse poitice, pentru ora 13.00. In timp ce președintele PNL Florin Cițu nu vrea sa ca aceasta masura sa fie adoptata…