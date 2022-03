Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii in munca au aplicat anul trecut amenzi de aproximativ 1,5 milioane lei in urma a peste 1.700 de controale care au vizat combaterea fenomenului de munca nedeclarata, informeaza, miercuri, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Șefa ANAF anunța controale comune cu inspectorii de munca pentru combaterea muncii la negru și la gri. Cand vor incepe Contribuabilii trebuie sa se aștepte la verificari tematice pe zona muncii, a anunțat șefa ANAF, Mirela Calugareanu. Acestea vor fi realizate impreuna cu Inspecția Muncii din a doua…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 – 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, preluata de Agerpres.…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 - 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, conform Agerpres.…

- Studiul de fezailitate privind construcția unui nou spital la Lugoj este aproape finalizat și va fi supus aprobarii Consiliului Local in ședința din luna februarie. Anunțul a fost facut de catre primarul Claudiu Buciu, care a precizat ca investiția, in valoare de 151 de milioane de euro, are…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 3 – 30 decembrie, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6.442.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Muncii,…

- Amenzi in valoare totala de peste 2,1 milioane de lei au fost date in 2021, de inspectorii de munca din Alba, din care 1,9 milioane de lei reprezinta sanctiuni contraventionale aplicate pentru munca la negru. Potrivit unui raport transmis astazi, de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Alba,…

- 2 decembrie – Comisia Europeana plateste in contul Ministerului Finantelor Publice avansul de 1,8 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), plan ce contine 15 componente, 507 jaloane, 64 de reforme si 107 investitii. – BNR anunta ca, la data de 30 noiembrie 2021, rezervele…