- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 4 - 9 ianuarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 837.400 de lei, din care 759.900 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform unui comunicat…

- Numarul contractelor de munca incetate incepand de pe 16 martie, data la care a debutat starea de urgenta in Romania, a ajuns la aproape 1,75 milioane de persoane, conform datelor oferite de Inspectia Muncii, la solicitarea ZF. Spre comparatie, Inspectia Muncii, institutie din subordinea Ministerului…

- La inceputul pandemiei, am anticipat, la nivel guvernamental, ca mediul de afaceri din Romania va fi puternic afectat in perioada care va urma, atat in privința angajaților cat și a angajatorilor. Nu am stat pe ganduri, am venit urgent cu soluții. Prima masura și cu siguranța una din cele mai benefice…

- Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, au prezentat un Plan privind egalitatea de gen și pentru emanciparea femeilor in acțiunile externe 2021-2025. Printre altele, acest plan prevede ca, pana in 2025, 85% din toate acțiunile…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 2,04 milioane de lei, mare parte pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, in urma controalelor desfasurate in saptamana 16 - 21 noiembrie 2020, potrivit Agerpres. Citește…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 3 milioane de lei, in urma actiunilor de control desfasurate in perioada 9 - 14 noiembrie 2020, pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca Astfel, Inspectia Muncii, prin inspectoratele…

- Inspectoratele Teritoriale de Munca vor demara controale pentru a verifica daca e prevazut și se respecta un program de lucru decalat. Ministrul Violeta Alexandru le-a cerut inspectorilor „sa fie fermi” și activi in toate județele. Conform legii, in perioada actuala angajatorul care numara peste 50…

- Inspectorii de munca din Alba au verificat peste 40 de firme saptamana trecuta și au descoperit o persoana la lucru, in perioada in care se afla in șomaj tehnic. De asemenea, au dat amenzi de peste 20.000 de lei angajatorilor depistați cu nereguli. In domeniul relatiilor de munca au fost controlați…