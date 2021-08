Stiri pe aceeasi tema

- Economie Inca doua amenzi pentru depistarea unor persoane care presteaza munca nedeclarata in Teleorman iulie 19, 2021 09:24 Inspecția Muncii, prin intermediul inspectorilor din Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Teleorman, a desfașurat, in saptamana 5-10 iulie 2021, 49 de controale, dintre…

- Avand in vedere Strategia Naționala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, inspectorii de munca brașoveni au efectuat , in luna iunie, un numar de 159 controale, fiind depistate 7 persoane care desfașurau munca nedeclarata pentru care un numar de 4 angajatori au fost sanctionați cu amenzi …

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 14 - 26 iunie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare totala de 9,84 milioane de lei, din care 9,69 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Florin Citu a participat marti, la evenimentul ”Professional Dual Summit”, organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. “Din pacate, Guvernul sau statul nu a facut asa de mutle pentru a sustine acest sistem de invatamant, dar a facut sectorul privat si au facut companiile. Acolo unde a fost…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 09.06.-16.06.2021 s-au desfașurat la nivelul județului Alba,controale in domeniul construcțiilor in…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 4,86 milioane de lei, in cadrul unor actiuni de control derulate pe parcursul a doua saptamani, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, controalele derulate in perioada 31…

- Comisarii de mediu au efectuat peste 10.800 de controale, in primele patru luni ale anului in curs, si au aplicat amenzi in valoare de 29,3 milioane de lei, in crestere cu 52,27% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Garda Nationala de Mediu (GNM).

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 26 aprilie - 15 mai, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6,24 milioane de lei, din care peste 6,1 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…