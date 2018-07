Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectiei Muncii in cadrul campaniei au fost controlati 10.280 de angajatori, atat din mediul privat, cat si de la stat. Astfel, in urma actiunilor de verificare, s-a constatat ca 95% din numarul total al angajatorilor controlati au respectat prevederile…

- Venirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus are repercusiuni asupra celorlalti fotbalisti ai italienilor. Pentru a nu incalca fair-play-ul financiar, torinezii sunt obligati sa vanda. Potrivit AS, Paulo Dybala va fi cel sacrificat, urmand sa semneze cu Liverpool.

- „Impactul 'revolutiei fiscale' a atins in mod direct 1,2 milioane de lucratori si pune in risc inca 608.781 de salariati. Pe acesti 608.781 de salariati in general ii regasiti prin companii multinationale, prin companii mijlocii si mari. Ceilalti 1,2 milioane de salariati o sa-i regasiti preponderent…

- Reforma fiscala a avut si va avea in continuare efecte nefaste asupra veniturilor salariatilor, provocate in special de transferul contributiilor de la angajator la angajat. Pe langa faptul ca bugetul de stat a fost vaduvit, in cele sase luni de aplicare, de 2,38 miliarde de lei, de suferit au si salariatii,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, sustine ca transferul contributiilor de la angajator la angajat a redus deficitul la fondul de pensii cu 56,4%, fata de 50% cat a estimat cand a propus ca salariatii sa-si plateasca singuri contributiile catre stat. Vasilescu a adaugat ca in vara Pilonul Ii va deveni…

- Au trecut 5 luni de cand Guvernul a adoptat ordonanța prin care contribuțiile sociale au trecut direct in sarcina angajatului, insa nici pana acum nu a fost adoptata legea pentru aceste masuri. S-au creat incertitudini in mediul de afaceri, iar multi patroni au ales sa nu mareasca salariile, ci sa ofere…

- Ministrul Muncii, prima reacție la suspendarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii: ”Este o soluție a comisiei de prognoza, nu suntem de acord cu ea”, a spus Lia Olguța Vasilescu, dumnica seara, la Antena 3. ”Este o soluție a comisiei de prognoza, nu s-a transpuns intr-o OUG și nu se va transpune”,…