Inspecția Judiciara va verifica la nivel național dosarele in care se fac cercetari pentru deținere de substanțe interzise și infracțiuni savarșite sub influența acestora, informeaza Rador.

Decizia a fost anunțata in contextul tragediei de la 2 Mai, unde un șofer de 19 ani, aflat sub influența mai multor droguri, a ucis doi tineri și a ranit alți trei. El fusese oprit in trafic de polițiști cu circa trei ore inainte de producerea accidentului și dus la secție, unde, dupa un rezultat negativ pentru alcool, a fost lasat sa plece fara a fi supus și unui test pentru droguri.

Potrivit DIICOT,…