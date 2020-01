Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a inspectorilor judiciari a aprobat azi, in unanimitate, un punct de vedere motivat privind iminenta abrogare a prevederilor legale care consacra pensia de serviciu, din perspectiva incalcarii independenței și statutului constituțional al judecatorilor si procurorilor.Punct…

- A fost convocata Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Argeș in care magistrații au discutat despre protestul pentru apararea statului de judecator, in raport de proiectul de lege pentru abrogarea pensiilor de serviciu depus la Parlament care urmeaza a fi adoptat prin asumarea raspunderii…

- Judecatorii Tribunalului Buzau au decis suspendarea sedintelor de judecata, timp de o ora zilnic, in semn de protest fata de „propunerile legislative de natura sa afecteze independenta sistemului de justitie”, fiind vorba despre taierea pensiilor de serviciu. Hotararea a fost luata de Adunarea Generala…

- „Grefierii nu au pensie speciala, au pensie ocupationala", „Functia de grefier este incompatibila cu orice alta functie" sau „Avem interdictii si incompatibilitati" sunt cateva dintre mesajele prezentate public de grefieri. Actiunea acestora a fost una nationala si s-a derulat chiar in timp ce, in Parlament,…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului București s-a intrunit, miercuri, iar in urma discuțiilor s-a decis ca, in cazul in care proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților va fi adoptat, va fi suspendata judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente.Adunarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații un comunicat in care reclama faptul ca eventuala eliminare a pensiilor de serviciu pentru judecatori și procurori ar afecta independența financiara a magistraților și, implicit, independența justiției in ansamblu.”Pe fondul avansarii procedurilor…

- El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca un astfel de demers reprezinta "un act de dreptate"."In ceea ce ne priveste pe noi, PNL, decizia noastra este foarte clara: noi sustinem calculul pensiilor pe principiul contributivitatii. Asta…