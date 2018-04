Stiri pe aceeasi tema

- O noua lovitura pentru Kovesi! Inspectia Judiciara efectueaza, incepand de astazi (n.r.- luni, 16 aprilie 2018) un control la Structura centrala a Directia Nationala Anticoruptie. Inspecția Judiciara anunța, printr-un comunicat de presa ca tipul controlului este „remediere deficiențe”. Controlul a fost…

- V. Stoica Inca o lovitura din partea Inspecției Judiciare la adresa șefilor din Direcția Naționala Anticorupție: Laura Codruța Kovesi insași va ajunge sa dea declarații in fața Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspecția Judiciara…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.

- • Ca urmare a sesizarilor primite, Inspectia Judiciara a pus biciul și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești Un nou episod al interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița – dialog publicat in exclusivitate de Evenimentul zilei – a pus pe tapet noi dezvaluiri…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în dupa ce Inspectia Judiciara a

- Asa dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, „razboiul Justitiei” va fi transat in chiar sanul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde Sectia pentru procurori reprezinta ultima reduta pe care s-au baricadat sustinatorii „Republicii Procurorilor”. Iata insa ca, dupa atata vreme in care nimeni…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii....