- Numirea interimara a sefului Inspectiei Judiciare si normele nationale privind infiintarea unei sectii de parchet specifice cu competenta exclusiva pentru investigarea infractiunilor savarsite de magistrati in Romania sunt contrare dreptului Uniunii, a decis avocatul general al Curtii de Justitie a…

- „Aceste propuneri sunt, si nu intamplator, exact lucrurile pe care le-am spus si eu si PNL si societatea civila cand PSD s-a apucat sa distruga legile Justitiei, incercand sa puna mana pe Justitie. Ma bucura ca avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene are exact aceeasi opinie pe…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie solicita reforme rapide in justitie, pentru alinierea legislatiei nationale cerintelor minimale ale dreptului Uniunii Europene privind statul de drept. "Numirea interimara a sefului Inspectiei Judiciare si normele…

- Inființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este contrara principiilor de drept ale Uniunii Europene, daca existența ei „nu este justificata de motive reale” și daca nu prezinta garanții suficiente ca este in afara influenței politicului, a decis avocatul general al Curtii de…

- Numirea interimara a sefului Inspectiei Judiciare si normele nationale privind infiintarea unei sectii de parchet specifice cu competenta exclusiva pentru investigarea infractiunilor savarsite de magistrati in Romania sunt contrare dreptului Uniunii, a decis avocatul general al Curtii de Justitie…

- Decizia de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare (MCV) constituie un act adoptat de o institutie a Uniunii, a fost adoptata in mod valabil in temeiul Tratatului de aderare si este obligatorie din punct de vedere juridic pentru Romania, arata avocatul general Michal Bobek in concluziile…

- Vera Jourova a facut aceasta afirmatie in cadrul unei dezbateri din Comisia Libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, care a avut ca tema Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria, relateaza BTA. Ea a notat ca respectarea statului…

