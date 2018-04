Inspectia Judiciara, inca un control la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a transmis, miercuri dupa-amiaza, faptul ca forul “a exercitat actiunea disciplinara” fata de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Sunt doua aspecte avute in vedere de catre reprezentantii Inspectiei Judiciare, insa decizia o vor lua reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii,…

- In cursul zilei de miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca s-a exercitat o actiune disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu – cea care a condus echipa de inspectori de la IJ, in cazul verificarilor facute anul trecut la Directia Nationala Anticoruptie. Sunt doua chestiuni avute in…

- Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, femeia avea confirmat virusul gripal tip B, avand condiții medicale preexistente. Totodata, victima nu avea vaccinul antigripal facut. Potrivit aceleiași surse, la nivel național s-au inregistrat 93 de…

- Acum cateva zile scriam ca datele pe care le aveam duceau catre o rezolvare rezonabila a scandalului Kovesi-DNA. Tudorel Toader propunea revocarea acesteia din functie, iar Iohannis, din considerente care tin de cariera si de linistea familiala, ar fi semnat incetarea mandatului sefei DNA. Asa au gandit…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de Dosarul Microsoft, in care procurorii au renuntat la acuzatii in cazul unor fosti ministri. Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- La aproape trei saptamani de cand Inspectia Judiciara (IJ) facea public faptul ca a exercitat o actiune disciplinara fata de sefa DNA, dat si de adjunctul Iacob, Laura Codruta Kovesi anunta cat se poate de clar ca nu ia in calcul varianta de a se retrage de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Rasturnare de situatie in cazul refuzurilor repetate ale Laurei Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Inspectia judiciara a decis sa intervina in forta si a adresat Comisiei o scrisoare prin care cere documentatia legata…