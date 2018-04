Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, s-a prezentat luni la sediul Parchetului General, fiind insotita de un avocat. Ea nu a dorit sa faca declaratii. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost chemata joi la Inspectia Judiciara pentru a da lamuriri in cazul uneia dintre cercetarile disciplinare deschise pe numele sau, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, audierea are legatura cu refuzul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca pana in prezent peste 1.200 de detinuti au iesit din penitenciar prin aplicarea legii recursului compensatoriu. "Astazi, cand vorbim, avem 1.219 detinuti care au iesit din penitenciar la termen prin aplicarea legii recursului compensatoriu.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat marti ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat, in sustinerea cererii de revocare a sa din functie, elemente continute in forma initiala a unui raport intocmit de Inspectia Judiciara, din care doar o parte dintre concluzii au fost insusite…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza, joi, DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…