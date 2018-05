Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara anunța ca va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instanțelor judecatorești in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie.„Verificarile…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…