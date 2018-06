Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii procurorului Felix Banila in functia sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…

- La Curtea de Apel Bucuresti s-a judecat, joi, primul termen in dosarul in care Inspectia Judiciara a contestat in instanta o hotarare a CSM ce viza controlul de anul trecut de la DNA, acuzand o cenzurare incorecta a raportului.Procurorul DNA a formulat o cerere de interventie accesorie in…

- Inspectia Judiciara a inceput, luni, un control tematic la structura centrala DNA, verificate fiind si lucrarile ce au avut ca obiect achitarile definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017. "Controlul tematic a fost dispus prin Ordinul inspectorului sef nr. 37/2018, avand…

- Inspectia Judiciara (IJ) efectueaza, incepand de luni, un nou control tematic la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). “Incepand de azi (luni – n.r.), Inspectia Judiciara efectueaza un control tematic la Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie. Controlul tematic a fost dispus prin Ordinul…

- Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru, a declarat miercuri, in ședința plenului, ca reprezentantii Inspectiei Judiciare au transmis institutiei o adresa prin care anuntau ca exista un protocol incheiat cu SRI, dar si ca, la finele lunii martie, s-a declansat…

- Inspectia Judiciara a dat in judecata CSM in cazul raportului de control de la DNA, Gheorghe Stan, inspectorul-sef adjunct al instituției precizand ca procurorii ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice. Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare prin care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii privind anumite dosare…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…