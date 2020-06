Presedintele Consiliului Superior al Magistratii (CSM), judecatoarea Nicoleta Tint, a cerut Inspectiei Judiciare sa verifice daca premierul Ludovic Orban a afectat independenta judecatorilor prin declaratiile despre procesul privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. “Pot sa va confirm ca presedintele CSM a trimis la Inspectia Judiciara pentru verificari, in temeiul articolului 30 din Legea 317/2004”, a declarat […] The post Inspecția Judiciara ancheteaza atacurile lui Ludovic Orban la adresa justiției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…