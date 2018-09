Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a anuntat luni ca a exercitat actiune disciplinara impotriva fostului procuror-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si un alt procuror din cadrul institutiei pentru ''exercitarea functiei cu rea credinta'', potrivit unui comunicat al IJ. "Inspectia Judiciara a exercitat…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, va afla miercuri, 25 iulie, decizia procurorilor CSM in cazul actiunii disciplinare deschise de Inspectia Judiciara pe numele acesteia, dupa ce a fost cercetata pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara.

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat o noua cercetare disciplinara fata de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, dupa ce in conferinta de presa pe care a sustinut-o in luna februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme dintr-un dosar aflat in curs. Aceasta…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, respingerea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara contra Florentinei Mirica, procuror sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, sa respinga actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Florentinei Mirica, procuror sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA. Potrivit ordinii…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, miercuri, una dintre actiunile exercitate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, respectiv cea referitoare la desemnarea ca membru al unei echipe de control a unui…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, miercuri, o actiune disciplinara demarata de catre Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au precizat reprezentantii Consiliului. Decizia Sectiei poate fi contestata de Inspectie la instanta suprema.