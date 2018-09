Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat in cazul Onea-Negulescu. Institutia verifica daca s-a incalcat legea prin faptul ca Lucian Onea, fost sef al DNA Ploiesti, a continuat sa se ocupe de dosarele familiei Cosma timp de doua luni dupa ce a devenit suspect intr-un dosar al Parchetului General, potrivit…

- Fostul șef al DNA Ploiești a depus o plangere la Inspecția Judiciara pe numele procurorului care il ancheteaza. Lucian Onea o acuza pe Elena Iordache de mai multe abateri disciplinare. Inspecția Judiciara a confirmat, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca pe rolul instituției exista o sesizare privind activitatea…

- Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale in cazul fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si cercetare abuziva, fara a fi dispuse…

- Inspecția Judiciara a demarat o noua cercetare disciplinara pe numele fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi, dupa ce instituția pe care a condus-o a emis un comunicat de presa in luna februarie, unde ar fi fost difuzate informații din dosarul familiei Cosma, in curs de soluționare. Inspecția Judiciara…

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat o noua cercetare disciplinara fata de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, dupa ce in conferinta de presa pe care a sustinut-o in luna februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme dintr-un dosar aflat in curs. Aceasta…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a suspendat, miercuri, judecata actiunilor disciplinare ale Inspectiei Judiciare contra fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a procurorilor Mircea Negulescu si Alfred Savu pana la solutionarea dosarelor in care acestia sunt implicati.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat, miercuri, pentru 13 iunie, pronuntarea in cazul uneia dintre actiunile disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara (IJ) impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe 11 aprilie,…