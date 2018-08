Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de domnul Popovici Gheorghe - procuror delegat sef Sectie de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Structura Centrala pentru „exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta”, abatere disciplinara prevazuta…

- Inspectia Judiciara a anuntat, luni, ca a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorul militar Bogdan Parlog de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, in urma unor comentarii facute de acesta intr-un articol publicat in ianuarie. "Ca urmare a efectuarii cercetarii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, miercuri, actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi in urma refuzului acesteia de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat miercuri pentru 25 iulie luarea unei decizii in cazul actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma refuzului acesteia de a…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri actiunile disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si a procurorilor Mircea Negulescu si Alfred Savu, informeaza agerpres.ro. Pe 5…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta miercuri actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara fata de procurorul-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, pentru abateri care au legatura cu desemnarea procurorului…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, miercuri, o actiune disciplinara demarata de catre Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au precizat reprezentantii Consiliului. Decizia Sectiei poate fi contestata de Inspectie la instanta suprema.