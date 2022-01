Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA, ESTE OFICIAL, INSP ANUNȚA: Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, transmitere comunitara, susținuta, la nivel national The post ULTIMA ORA, ESTE OFICIAL, INSP ANUNȚA: Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, transmitere comunitara, susținuta, la nivel national first appeared on Partener…

- Un numar de 112 cazuri noi de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi in Romania, dintre care 4 sunt la copii din grupa de varsta 0 - 9 ani, a anuntat Ministerul Sanatatii, citand date furnizate de Institutul National de Sanatate Publica.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 27 decembrie - 2 ianuarie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 37.877, de 1,3 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana…

- Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” a confirmat, vineri seara, alte 49 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului Sars-Cov-2, astfel incat numarul total ajunge la 92. anterior, vineri au mai fost anutate cinci cazuri. Autoritatile anunta transmitere comunitara a variantei…

- Medicii trag un semnal de alarma! In Romania exista deja transmitere comunitara cu Omicron. Se inmulțesc cazurile de infectare cu varianta Omicron in țara noastra, iar unii medici spun ca avem deja transmitere comunitara. Și asta pentru ca printre cei depistați cu mutația sud-africana sunt și oameni…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat ședința la Guvern, in urma confirmarii noii tulpini a coronavirusului la o femeie și un barbat repatriați din Africa de Sud. Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a ajuns și in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a primit, sambata dupa-amiaza, rezultatul…

- In aceasta dupa amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico Militara Cantacuzino Bucuresti care confirma prezenta noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la…

- Omicron se raspandește la nivel global. Semne de transmitere comunitara la Madrid și New York Noua varianta de coronavirus Omicron se raspandește global. La Madrid și New York sunt semne de transmitere comunitara, iar in Norvegia sunt peste 60 de cazuri suspecte, dupa o petrecere corporatista de acum…