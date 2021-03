INSP: Tulpina britanică, răspândită în 62% dintre județele țării. Care sunt acestea Varianta SARS-CoV-2 din Marea Britanie, cunoscuta sub numele de B.1.1.7, este raspandita in 62% dintre județele țarii, mai exact in 25 de județe plus municipiul București. Cele mai multe cazuri confirmate cu varianta britanica s-au inregistrat la grupa de varsta 45-54 ani. Potrivit unei analize recente a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), exista o probabilitate mare ca tulpina britanica sa se raspandeasca pe intreg teritoriul țarii, citeaza Digi24 . Pana acum, au fost confirmate 381 de cazuri cu varianta COVID din Marea Britanie In procente, analiza de secventiere indica prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

