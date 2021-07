INSP: Toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate Ultimul raport INSP pentru saptamana 19-25 iulie arata ca toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. In saptamana 19 – 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Iași, Cluj și Timiș. -82.4% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate; -77% din totalul deceselor au fost inregistrate in București, Bihor, Iași, Arad si Botoșani; Toate decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate. De la inceputul pandemiei pana in prezent: 1 din 77 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical. 86.1% din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al INSP releva faptul ca, in saptamana 19-25 iulie, toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. ”Raport INSP - saptamana 19-25 iulie: toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate! In saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor…

- In saptamana 19 25 iulie 2021, 51.9 din totalul cazurilor s au inregistrat in Bucuresti, Ilfov, Iasi, Cluj si Timis.Raport INSP saptamana 19 25 iulie: toate decesele cauzate de COVID 19 au fost la persoane nevaccinate In saptamana 19 25 iulie 2021, 51.9 din totalul cazurilor s au inregistrat in Bucuresti,…

- Instititul Național de Sanatate Publica arata ca 82% din cazurile noi de COVID-19 și 100% din decesele COVID-19 din ultima saptamana s-au inregistrat in randul persoanelor nevaccinate. Documentul emis de INSP și citat de Libertatea arata ca in saptamana 19-25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor de COVID-19…

- Potrivit INSP, in saptamana 19 – 25 iulie, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Iași, Cluj și Timiș. 82.4% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate, iar 77% din totalul deceselor au fost inregistrate in București, Bihor, Iași, Arad si Botoșani.…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, in raportul saptamanal, ca 82% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate. Conform documentului, in saptamana 19 – 25 iulie, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat joi, in raportul saptamanal, ca 82,4% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate in 19-25 iulie saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit Agerpres. Potrivit documentului, 51,9% din totalul cazurilor de COVID s-au inregistrat…

- Saptamana trecuta, 82% dintre noile cazuri de Covid și toate decesele au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, informeaza G4Media, care citeaza raportul saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Conform documentului, in saptamana 19-25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in saptamana 19 – 25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti, Ilfov, Iasi, Cluj si Timis. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, postat pe site-ul INSP, 82,4% din cazurile confirmate au fost inregistrate…