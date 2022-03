INSP: Sistem de supraveghere pentru depistarea unor boli, ca poliomielita, difteria, tuberculoza, legate de afluxul de persoane din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 1 focar este activ și se afla in supraveghere epidemiologica: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 16 cazuri confirmate – Focar in supraveghere. Directia de Sanatate Publica Timiș, prin personalul de specialitate urmarește și monitorizeaza…

- Comunicat 21.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 249 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Comunicat 14.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 551 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, duminica, 25 de noi infectari cu virusul SARS-CoV-2 confirmate in ultimele 24 de ore in randul cadrelor medicale, precum si 279 de cazuri inregistrate in randul minorilor. Din cele 1.478 de persoane confirmate cu COVID-19 in ultima zi, 831 sunt…

- Comunicat 27.01.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2381 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- Comunicat 17.01.2022 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 6,24. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: MOSNITA NOUA 18.78 DUMBRAVITA 18.59 GIROC 11.89 SECAS 10.61 GHIRODA 9.43…

- Focar la Spitalul de Copii din Timișoara: Șapte angajați, toți vaccinați, confirmați cu COVID-19. Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron...

- Comunicat 03.01.2022 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,85. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: BOGDA 4.13 LIVEZILE 4.09 FOENI 3.44 Localitațile cu rata de infectare…