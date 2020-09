Stiri pe aceeasi tema

- 34,3- din totalul cazurilor de infectii cu noul coronavirus s-au inregistrat in saptamana 21 - 27 septembrie in Bucuresti, Iasi, Bacau, Constanta si Brasov, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, 31- din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Tot mai multe persoane sunt suspecte de COVID-19 și sau declarat infectate cu acest virus. Confor specialiștilor cele mai afectate orașe cu noul coronavirus s-au inregistrat in saptamana 21 – 27 septembrie in Bucuresti, Iasi, Bacau, Constanta si Brasov, informeaza marti Institutul National de Sanatate…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat marți ca 34,3% din totalul cazurilor de infectii cu noul coronavirus s-au inregistrat in saptamana 21-27 septembrie in Bucuresti, Iasi, Bacau, Constanta si Brasov, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, 31% din totalul deceselor au fost inregistrate…

- As many as 34.3 per cent of all cases of novel coronavirus infections were registered in the week September 21 - 27 in Bucharest, Iasi, Bacau, Constanta and Brasov, the National Institute of Public Health reported on Tuesday. According to the same source, 31 per cent of the total deaths were registered…

- 34,4% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in saptamana 31 august – 6 septembrie in Bucuresti, Bacau, Iasi, Bihor si Prahova, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 31% din totalul deceselor au fost inregistrate in aceeasi perioada…

- Alte 40 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 3.721, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 40 de decese – 27 barbati si 13 femei – ale unor pacienti infectati…

- Peste 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 - 30 august, in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov, informeaza, marti, Institutul National de Sanatate Publica.

- Peste 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 - 30 august, in Bucuresti, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov, informeaza, marti, Institutul National de Sanatate Publica.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 109: Javrelor! Leprelor! Aici este vorba…