Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis marți un raport detaliat privind evoluția pandemiei de COVID-19 in Romania. Potrivit datelor INSP, Capitala și alte 6 județe au o rata ridicata de vulnerabilitate privind infecțiile cu coronavirus. Rata de pozitivare a testelor pentru coronavirus este…

- Institutul Național de Sanatate Publica a transmis marți un raport detaliat privind evoluția pandemiei de COVID-19 in Romania. Potrivit datelor INSP, Capitala și alte 6 județe au o rata ridicata de vulnerabilitate privind infecțiile cu coronavirus. Rata de pozitivare a testelor pentru coronavirus este…

- Ziarul Unirea Raport privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania: Județele cu cele mai multe cazuri noi aparute și cu cea mai mare mortalitate Raportul saptamanal privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania a fost dat publicitații de catre Institutul Național de Sanatate Public. Bucureștiul,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a dat publicitații raportul saptamanal privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Bucureștiul, Argeșul, Prahova, Brașovul și Dambovița sunt județele cu cele mai multe cazuri noi aparute, dar și cu cea mai mare mortalitate.CONSULTAȚI AICI RAPORTUL…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Institutul National de Sanatate Publica. Lista este valabila incepand de astazi și cuprinde 44 de țari in cazul carora se aplica masura carantinarii timp de 14 zile, la revenirea in Romania. The post Cine intra in carantina, incepand…

- Institutul National de Sanatate Publica le reaminteste cetatenilor, ''avand in vedere evolutia alarmanta a cazurilor de infectie cu COVID-19'', importanta respectarii cu strictete a masurilor de prevenire si limitare a raspandirii infectiei, scrie Agerpres.

- Ziarul Unirea Noile REGULI pentru cetațenii straini care vin in Romania, in contextul pandemiei. Cine trebuie sa stea in carantina sau izolare Noile REGULI pentru cetațenii straini care vin in Romania, in contextul pandemiei. Cine trebuie sa stea in carantina sau izolare Lista se actualizeaza saptamanal,…

- Evoluția cazurilor de coronavirus a devenit din nou ascendenta in ultima saptamana, dupa aproape doua luni de scadere. In județele Brașov și Vrancea sunt confirmate peste 50 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani, scrie g4media.ro.Din graficele furnizate de Institutul Național…