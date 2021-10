Stiri pe aceeasi tema

- Se discuta la cel mai inalt nivel despre masuri de carantina in București și in județul Ilfov. Propunerea oficiala este facuta de Institutul pentru Sanatate Publica și presupune doua saptamani cu restricții de circulație și limitarea sau inchiderea multor activitați.

- Premierul interimar Florin Citu respinge idea carantinarii Capitalei si a judetului Ilfov, dar anunta ca se ia in calcul introducerea certificatului verde „la orice activitate economica unde intram in contact cu persoane”. Capitala si judetul Ilfov au trecut de rata de infectare de 15 la mie. Florin…

- In plin val 4 al pandemiei de COVID-19, ratele de infectare ajung la cifre record. In Capitala și județul lfov, acestea au depașit 15 la mia de locuitori. Din acest motiv, DSP lfov a propus inchiderea școlilo...

- Incidența imbolnavirilor de COVID a ajuns in București la 4,95 la mie. Aproape jumatate dintre cele peste 5.600 de cazuri noi anunțate luni sunt in București. Și in Ilfov, in localitațile din jurul Capitalei, situația se agraveaza de la o zi la alta.

- Localitațile din jurul Capitalei se inchid pe rand, dupa ce rata de infectare a explodat. Este jale ce se intampla chiar langa București! Locuitorii din aceste zone intra in carantina de noapte. Localitațile din jurul Capitalei intra in carantina Noua localitați din județul Ilfov intra in carantina…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se intalneste luni, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU, au anuntat reprezentanti ai Executivului comunitar. Potrivit agendei sefei CE, aceasta va mai vizita, alaturi de…

- Premierul a anuntat miercuri, 22 septembrie, ca s-a decis administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid. Din 28 septembrie se poate face rapelul cu oricare dintre vaccinurile Pfizer BioNTech sau Moderna. Eligibili sunt cei care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua. Cei vaccinați…

- Romania, la un pas de doza 3. Romanii ar putea primi și doza a treia de vaccin anti-COVID, dar, culmea, la 1 august vin noi relaxari. Țara noastra se indreapta spre introducerea administrarii unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat premierul Florin Cițu. Cițu a facut aceste declarații…