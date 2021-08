Stiri pe aceeasi tema

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- Peste 80% din cazurile de COVID-19 și 94,7% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform HotNews. Concluziile raportului INSP Pentru saptamana 16 – 22 august: 41.8% din totalul…

- Peste 94% din decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate. 4% au fost la persoane vaccinate cu schema incompleta, potrivit Mediafax. Conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august 2021, 41.8% din totalul…

- Conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), 97% din decesele COVID inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta. Concluziile analizei INSP pentru saptamana 9 – 15 august: 44.5% din totalul cazurilor COVID-19…

- Un procent de 97% din decesele cauzate de COVID-19 inregistrate in saptamana 9 – 15 august au fost la persoane nevaccinate, iar 3.0% la persoane vaccinate cu schema incompleta, releva un raport INSP, potrivit caruia aproape jumatate din cazurile de COVID-19 de saptamana trecuta proveneau din Bucuresti,…

- Romania a inregistrat o noua zi cu peste 500 de cazuri noi de COVID , iar Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 9 – 15 august, 44,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Ilfov, Cluj, Constanta si Suceava, conform Agerpres . In ultima…

- Saptamana trecuta, 82% dintre noile cazuri de Covid și toate decesele au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, informeaza G4Media, care citeaza raportul saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Conform documentului, in saptamana 19-25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor…

- Aproape jumatate dintre cazurile de Covid-19 din ultima saptamana au fost inregistrate in București, Cluj, Prahova, Timiș și Iași, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). INSP anunța ca in saptamana 5 - 11 iulie, 46.1% din totalul cazurilor s-au…