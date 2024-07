Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Au fost si doua decese din cauza acestei boli: un baietel de sapte luni, neeligibil la vaccinare si o femeie de 53 de ani din Fetesti, judetul Ialomita, ambii cu comorbiditati.…

- Un numar de 503 cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica (INSP), transmite Agerpres. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 21 decese din cauza rujeolei. Ultimele doua…

- Un copil de opt luni din Iași a murit, iar alte aproape 600 de persoane s-au imbolnavit de rujeola in aceasta saptamana, anunța Institutul National de Sanatate Publica, potrivit News.ro. Cele mai multe cazuri, peste 2.000, sunt in judetul Brasov.

- Peste 760 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, arata datele publicate marti de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, s-a inregistrat inca un deces, al 18-lea, la un copil de 10 luni din Bucuresti, nevaccinat. Numarul mic de vaccinari a favorizat epidemii…

- Aproape 800 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana in țara noastra. A fost raportat si un deces – potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica – la un copil in varsta de un an si 6 luni, fara comorbiditati cunoscute. De la inceputul anului trecut s-au…

- Un numar de 791 de cazuri noi de rujeola s au inregistrat in ultima saptamana, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica, citat de Agerpres.roPotrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s au inregistrat 17 decese din cauza rujeolei.In ultima saptamana a fost…