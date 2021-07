Stiri pe aceeasi tema

- 87 de cazuri de infectare cu varianta Delta și trei decese la pacienți confirmați cu aceasta tulpina au fost inregistrate in Romania, a anunțat marți Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit datelor INSP, pana in 11 iulie au fost raportate 2.373 de secvențieri. Au fost confirmate…

- OMS recomanda tuturor pastrarea celor trei reguli de aur in pandemie: purtarea maștii de protecție, pastrarea distanței sociale, dezinfectarea, pentru ca varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid. Recomandarea nu este doar pentru cei vaccinați sau nevaccinați anti-COVID-19, ci și pentru…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP informeaza, astazi, ca pana la data de 27 iunie au fost confirmate 1.711 cazuri cu variante ale virusului SARS CoV 2 care determina ingrijorare.Pana la aceeasi data, au fost raportate la INSP CNSCBT un numar de 2.307 secventieri.Au fost confirmate 1.711 cazuri…

- Social 35 de cazuri de COVID-19 varianta indiana, confirmate la nivel național; unul in județul Teleorman iunie 18, 2021 09:31 Numarul total de cazuri de COVID-19 confirmate cu varianta Delta (indiana) a ajuns la 35, la nivel național, potrivit datelor facute publice de Institutul Național de Sanatate…

- Numarul cazurilor confirmate, in Romania, cu varianta Delta (tulpina indiana) a coronavirusului a ajuns la 35, pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Acestia au precizat ca, in acest moment, nu se poate vorbi de transmitere comunitara…

- Un numar de 26 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului - detectata in India, unde rata de infectare este foarte mare - au fost confirmate in Romania, releva datele anuntate joi de Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca, pana in data de 18 aprilie, au fost realizate 1.502 secventieri, fiind confirmate 955 cazuri de infectare cu noile variante ale coronavrusului, majoritatea cu varianta britanica, potrivit news.ro.Dintre prsoanele infectate, 27 au decedat.…