Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, joi, ca, numarul infectiilor respiratorii a fost, in a doua saptapmana din an, cu peste 35% mai mare decat in precedenta. S-au inregistrat peste 139.000 de cazuri. De asemenea, de la debutul sezonului, 27 de pacienti infectati cu gripa au murit , iar…

- 15 romani au murit din cauza gripei Numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu 45.869 de cazuri…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu…

- Incepand de ieri, 9 ianuarie, copiii s-au intors in colectivitate dupa vacanta de iarna, iar Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a transmis in acest context al starii de alerta epidemiologica o serie de recomandari pentru a limita raspandirea infectiilor respiratorii si a cazurilor de gripa. Astfel,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca in ultima saptamana au fost inregistrate peste 95 de mii de infecții respiratorii acute. In ultima saptamana au fost inregistrate peste 95 de mii de infecții respiratorii acute, ne referim la gripa, viroze sau pneumonii, iar in saptamana anterioara…

- In prima saptamana din luna noiembrie au fost raportate peste 66.500 de cazuri de infectii respiratorii acute – a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. In aceeasi perioada a anului trecut, cifra era usor mai mare, depasind 68.000 de cazuri. Potrivit raportarii la nivel national, s-au inregistrat…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca la nivel national au fost raportate, in perioada 17 - 23 octombrie, 79.270 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) fata…

- Criteriile pe baza carora este evaluata activitatea managerilor de spitale vor fi schimbat, conform unei propuneri facute de Ministerul Sanatatii (MS). Astfel, a fost pus in dezbatere publica un proiect de Ordin referitor la criteriile de performanta, urmand sa fie luate in calcul si noi aspecte in…