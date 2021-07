INSP ne amenință cu lockdown-ul Daca vaccinurile existente pe piața nu vor face fața noilor variante de Covid vor fi reimpuse restricțiile economice și sociale la nivel local, regional sau național, a anunțat Institutul Național de Sanatate Publica. In același timp, INSP cere menținerea restricțiilor actuale din cauza ratei scazute de vaccinare in randul populației. Mesajul transmis oficial de Institutul […] The post INSP ne amenința cu lockdown-ul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

