- Institutul Național de Sanatate Publica a informat, miercuri, ca marea majoritate a deceselor inregistrate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie 2021 a fost la persoane nevaccinate. Asta in condițiile in care peste 25 % s-au inregistrat in municipiul București și patru județe, informeaza Agerpres.Raportul…

- Raportul INSP arata ca 73,7% din cazurile confirmate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie au fost la persoane nevaccinate.31,4% din totalul cazurilor au fost raportate in București, Timiș, Iași, Ilfov și Prahova.In ceea ce privește decesele Covid-19, 92,6% dintre acestea au fost inregistrate la…

- 92,6 la suta din decesele raportate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului INSP, 92.6% din decesele inregistrate in saptamana 27 septembrie - 3 octombrie au fost la persoane…

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5- din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5% din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- Peste 95% dintre decesele asociate COVID-19 din saptamana 6 – 12 septembrie au fost in cazul persoanelor nevaccinate, potrivit raportului INSP publicat miercuri, citat de Digi24 . Astfel, in saptamana 6-12 septembrie 2021: – 35,5% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Constanța…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 6 – 12 septembrie, 35,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti, Timis, Cluj, Constanta si Ilfov. 77,6% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate, precizeaza INSP in Raportul…

- Peste 96% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai multe persoane au murit in București, Dolj, Bistrița-Nasaud, Iași și Neamț. In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat…