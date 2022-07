Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica transmite o serie de recomandari avand in vedere ca, incepand din 29 iunie 2022, Romania intra sub cod portocaliu de canicula pentru urmatoarele zile. Astfel, Institutul Național de Sanatate Publica trage un semnal de alarma atat pentru persoanele incadrate in…

- Atributiile Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi preluate integral de Ministerul Sanatatii, conform unei hotarari de guvern aprobate ieri. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca in acest fel a fost actualizata strategia…

- Cancerul reprezinta a doua cauza a mortalitații in țarile Uniunii Europene, dupa bolile cardiovasculare, insa doar 10% din cazuri au origine genetica, in timp ce 40% din cazurile de cancer detectate in fiecare an ar putea fi evitate prin schimbarea stilului de viața. Asta inseamna ca riscul de cancer…

- Tulpina izolata nu face parte din categoria celor care provoaca boala la om, a transmis Ministerul Sanatații, vineri, referitor la izolarea vibrionului holeric in ape de imbaiere din Republica Moldova in zona raului Nistru. Ministerul Sanatații precizeaza ca, ”din cauza cazurilor care apar sporadic,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza ca este posibila o creștere a numarului cazurilor de rujeola in țara noastra. Cauzele? Din Ucraina, care are probleme epidemiologice, aproape 900.000 de refugiați au ajuns in țara noastra. In Romania, foarte mulți copii nu sunt vaccinați. „In…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, luni, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2021 – 2022. Este vorba despre o femeie de 78 de ani din Olt si un barbat de 58 de ani din Timis. Niciunul dintre cei doi pacienti nu era vaccinat impotriva gripei.

